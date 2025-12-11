On apprenait il y a quelques jours que la disponibilité de l’eSIM Free Mobile sur l’Apple Watch était imminente, une information qui est désormais pratiquement confirmée par l’opérateur. Free a publié en effet sur son compte X une photo de Xavier Niel accompagnée d’un message sibyllin qui semble clairement annoncer une prise en charge de l’Apple Watch : « Si je regarde mon tel ce n’est pas pour savoir l’heure ». La présence d’un iPhone sur la photo publiée est un autre indice assez évident que quelque chose se trame du côté de l’écosystème d’Apple.

Si je regarde mon tel c’est pas pour savoir l’heure… https://t.co/Lw79cBUz46 pic.twitter.com/NKi03kRlfj — Free (@free) December 10, 2025

L’eSIM Free Mobile, mais pas seulement probablement

La prise en charge de l’Apple Watch cellulaire ne sera probablement pas la seule nouveauté annoncée par Free : les opérateurs qui assurent cette compatibilité cellulaire proposent aussi la toquante d’Apple à leur catalogue (via leurs boutiques en ligne ou physiques), ce qui est d’ailleurs plutôt logique. reste à savoir combien Free fera facturer cette fonctionnalité cellulaire, sachant que chez les concurrents, on ne dépasse pas les quelques euros mensuels. Free le trublion osera t-il intégrer cette compatibilité sans surcoût à certaines de ses formules d’abonnement mobile ?