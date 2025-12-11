Apple TV vient de lever le voile sur la toute première bande-annonce de Hijack Saison 2, avec évidemment Idris Elba dans le rôle central de ce thriller à haute tension. La vidéo, publiée sur la chaîne officielle de la plateforme, annonce une intensification des enjeux et une narration encore plus tendue que dans la première saison, ce qui n’était pas franchement évident au vu du teaser. Pour rappel, Idris Elba joue dans H/Jack le rôle de Sam Nelson, un négociateur reconnu dans le monde des affaires, un talent que ce dernier sait mettre à profit dans des situations nettement plus périlleuses…

Une menace plus… complexe ?

Bien que les détails de l’intrigue restent discrets, cette bande-annonce laisse entrevoir une menace internationale qui dépasse le cadre d’un simple détournement de train. La tension narrative semble prendre du volume, avec de nombreux personnages satellites, des éléments politiques, sans oublier bien sûr les rebondissements de rigueur. Après la fin un peu tiède de la première saison, les showrunners semblent cette fois jouer la carte d’un scénario à suspens rempli d’intrigues… Prometteur.

Ce premier aperçu de Hijack Saison 2 confirme qu’Apple TV suit de près ses franchises les plus populaires, ce qui reste le meilleur moyen de fidéliser son public. H/Jack saison 2 s’annonce en tout cas comme l’un des thrillers les plus attendus de 2026. H/Jack saison 2 sera disponible sur Apple TV à partir du 14 janvier de l’an prochain.