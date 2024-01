L’excellente série à suspense Hijack a été renouvelée pour une seconde saison. « Les téléspectateurs du monde entier ont été tenus en haleine par la performance fascinante d’Idris dans Hijack, et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec 60Forty et Idiotlamp sur une deuxième saison tout aussi captivante », a ainsi déclaré Jay Hunt, directeur de la création pour l’Europe d’Apple TV+. Les bonnes audiences de la série ont donc convaincu les dirigeants d’Apple TV+ de rempiler pour un second tour, et ce alors que le scénario de la première saison donnait clairement l’impression d’avoir affaire à une mini-série qui ne nécessitait pas de suite. Bon.

Le négociateur Sam Nelson, interprété avec conviction à l’écran par un très bon Idris Elba, sera de nouveau le personnage principal de cette seconde saison. « J’ai été stupéfait par la réaction massive du public après la saison 1 » a déclaré Elba sur X. « La nouvelle situation qui se déroule pour Sam Nelson est top secrète, mais je peux vous assurer que nous serons à un niveau d’octane élevé ! »

La première saison de Hijack, en sept épisodes, est à découvrir sur AppleTV+.