L’autorité suisse de la concurrence a lancé une enquête pour examiner les restrictions imposées par Apple sur l’utilisation du NFC au niveau de l’iPhone pour le paiement sans contact. La Commission de la concurrence (Comco) cherche à déterminer si les conditions actuelles permettent aux concurrents de rivaliser équitablement avec Apple Pay.

L’accès au NFC sur iPhone n’est pas disponible en Suisse

Le cœur du dossier réside dans le contrôle absolu qu’exerce Apple sur son système d’exploitation et ses appareils. Contrairement aux appareils Android où le NFC est librement accessible, l’iPhone restreint l’usage de cette puce indispensable aux échanges de données sans fil à courte distance. La Comco souhaite vérifier si les « modalités d’accès octroyées par Apple sont problématiques au regard du droit de la concurrence ».

La situation suisse diffère sensiblement de la France et des autres pays voisins. Durant l’été 2024, sous la pression de la Commission européenne, Apple a accepté d’ouvrir gratuitement l’accès au NFC pour les développeurs tiers dans l’Union européenne et l’Espace économique européen. La Suisse ne faisant pas partie de cet espace, cet engagement de dix ans ne s’y applique pas automatiquement.

Fin 2024, Apple a proposé aux fournisseurs suisses une solution technique spécifique qui « se distingue de la solution européenne », explique la Comco. L’objectif de l’enquête est d’analyser si ces « modalités différentes pour la Suisse sont conformes au droit suisse des cartels ».

L’ouverture de cette enquête répond aux inquiétudes des acteurs locaux du paiement sans contact. Twint, l’application leader en Suisse, a immédiatement salué la démarche de l’autorité de régulation. La plateforme juge « indispensable » que « tous les acteurs du marché » bénéficient d’un « accès non discriminatoire » aux fonctionnalités du smartphone.

L’enjeu économique est de taille pour le groupe suisse. Twint revendique aujourd’hui 6 millions d’utilisateurs actifs et a traité un volume de 773 millions de transactions au cours de l’année 2024. L’enquête devra confirmer si ces concurrents locaux peuvent réellement lutter efficacement contre Apple Pay dans le cadre technique actuel.