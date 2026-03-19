Avec iOS 26.4, Apple modifie une règle centrale du partage familial : les adultes d’un même groupe peuvent désormais utiliser leur propre moyen de paiement. Le changement permet de partager des contenus et des abonnements sans faire reposer toutes les dépenses sur le moyen de paiement de l’organisateur du groupe.

Enfin le paiement individuel pour les membres du partage familial

Jusqu’ici, Apple imposait un moyen de paiement unique pour tous les achats d’applications et de contenus dès que le partage familial était activé. Avec iOS 26.4 (disponible maintenant en release candidate), ce lien entre partage de contenu et paiement commun disparaît pour les membres.

Les autres adultes d’un groupe peuvent toujours conserver le moyen de paiement de l’organisateur, mais ils ont maintenant aussi la possibilité d’ajouter le leur. Cette évolution change surtout l’usage du partage familial entre amis, frères et sœurs ou proches qui veulent mutualiser l’accès à des services comme Apple TV sans régler les achats des autres membres.

Le site d’Apple indique maintenant :

Lorsque le responsable familial ou la responsable familiale active le partage des achats et que les membres l’activent également sur leur appareil, ils ont accès au contenu partagé des autres membres. Le responsable familial ou la responsable familiale paie les achats de chaque membre, sauf s’il ou elle désactive le partage des achats ou si d’autres membres adultes de la famille utilisent leur propre mode de paiement pour effectuer des achats.

Une solution existait déjà pour éviter que l’organisateur paie à la place du groupe : chaque membre pouvait alimenter le solde de son compte Apple, puis utiliser ce crédit pour ses achats. Mais cette formule obligeait chacun à recharger manuellement son solde, ce que l’ajout d’un moyen de paiement séparé évite désormais.

Rien ne change pour les enfants

Apple précise aussi que les comptes enfants continueront d’utiliser le moyen de paiement du responsable familial pour leurs achats. Autrement dit, la souplesse supplémentaire concerne les adultes, pas l’ensemble du groupe familial.

La version finale d’iOS 26.4 sera disponible dans quelques jours pour l’ensemble des utilisateurs. La release candidate est pour l’instant entre les mains des développeurs et testeurs publics.