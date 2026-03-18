Apple a proposé aujourd’hui la release candidate d’iOS 26.4 sur iPhone et en a profité pour partager les notes de version dévoilant les nouveautés. On en retrouve 13.

Nouveautés d’iOS 26.4

Voici la liste fournie par Apple pour les nouveautés d’iOS 26.4 :

Apple Music Playlist Playground (bêta) génère une playlist à partir de votre description, avec un titre, une description et la liste des morceaux.

La fonction Concerts vous aide à découvrir les concerts à proximité d’artistes présents dans votre bibliothèque et vous recommande de nouveaux artistes en fonction de vos écoutes.

La reconnaissance musicale hors ligne dans le centre de contrôle identifie les morceaux sans connexion Internet et affiche automatiquement les résultats dès que vous êtes de nouveau en ligne.

Le widget Musique d’ambiance pour les modes Sommeil, Détente, Productivité et Bien-être affiche des playlists sélectionnées sur l’écran d’accueil.

Les arrière-plans en plein écran donnent aux pages d’albums et de playlists un aspect plus immersif. Accessibilité Le paramètre pour réduire les effets lumineux minimise les flashs lumineux lorsque vous appuyez sur des éléments tels que des boutons.

Les paramètres relatifs aux sous-titres et aux légendes sont accessibles depuis l’icône des légendes lors de la lecture de contenus multimédias, ce qui facilite leur recherche, leur personnalisation et leur prévisualisation.

Le paramètre pour réduire les mouvements atténue de manière plus fiable les animations de l’interface Liquid Glass pour les utilisateurs sensibles aux mouvements à l’écran. Cette mise à jour comprend également les améliorations suivantes : 8 nouveaux emojis, dont un orque, un trombone, un glissement de terrain, une danseuse de ballet et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier emoji.

Freeform s’enrichit d’outils avancés de création et d’édition d’images, ainsi que d’une bibliothèque de contenus premium, et rejoint Apple Creator Studio.

Marquez les rappels comme urgents depuis la barre d’outils rapide ou en appuyant longuement, et filtrez les rappels urgents dans vos listes intelligentes.

Le partage des achats permet aux adultes des groupes du Partage familial d’utiliser leur propre mode de paiement lors des achats, sans passer par l’organisateur familial

Amélioration de la précision du clavier lors de la saisie rapide.

La release candidate d’iOS 26.4 est disponible maintenant pour les développeurs et testeurs publics. La version finale pour l’ensemble des utilisateurs devrait logiquement arriver dans quelques jours.