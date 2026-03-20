Apple TV étoffe toujours plus son catalogue cinéma avec un projet très haut de gamme : What Happens at Night, nouveau long-métrage de Martin Scorsese porté par les stars hollywoodiennes Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence sera disponible en streaming sur le service d’Apple. Apple TV a confirmé la mise en production du métrage, en dévoilant au passage une première photo officielle des deux stars en situation.

Une production Apple Original Films déjà en tournage en Europe

La production de What Happens at Night a déjà démarré en République tchèque, et le casting s’annonce particulièrement dense avec notamment Patricia Clarkson, Jared Harris, Mads Mikkelsen ou bien encore Welker White. Apple mise donc clairement sur un cast de « prestige », et avec un réalisateur aux commandes qui a le don de ne (presque) jamais décevoir.

A new Martin Scorsese film starring Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence.#WhatHappensAtNight is now in production. pic.twitter.com/1hGlPomsCd — Apple TV (@AppleTV) March 19, 2026

Une adaptation du roman de Peter Cameron

Un thriller intime dans un décor glacé

Le film s’inspire du livre éponyme de Peter Cameron. L’intrigue suit un couple américain qui se rend dans une ville européenne enneigée pour adopter un bébé. Le voyage se complique alors que la femme, fragilisée par un cancer, craint que sa santé ne compromette l’adoption. Arrivé en ville le duo se retrouve dans l’immense Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, un lieu presque désert mais aussi peuplé de quelques personnages étranges. Et évidemment, la récupération du bébé s’annonce bien plus compliquée que prévu…

Apple continue de miser sur Scorsese

Après le superbe Killers of the Flower Moon du même Scorsese, cette nouvelle collaboration confirme l’ambition d’Apple concernant le cinéma d’auteur à gros budget. Ne reste plus qu’à en savoir un peu plus sur la date de sortie, et si bien sûr le film sera disponible en salles (et si oui, arrivera donc bien plus tard sur l’Apple TV français, chronologie des médias oblige).