Apple TV+ empile les Emmys… et les gros projets. Après Killers of the Flower Moon, la plateforme de streaming s’apprête à produire un nouveau long-métrage signé Martin Scorsese, avec en vedettes un duo de stars particulièrement prestigieux, soit Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio. Le tournage de What Happens at Night, adaptation du roman éponyme de Peter Cameron, devrait démarrer en janvier prochain.

Un scénario à clefs

L’histoire, aux accents oniriques, suit un couple américain marié qui se rend dans une petite ville européenne enneigée afin d’adopter un enfant. Ces derniers s’installent dans un hôtel immense mais presque désert, où ils croisent une galerie de personnages énigmatiques : une chanteuse flamboyante, un homme d’affaires corrompu et un guérisseur charismatique. Dans cet univers glacé et troublant, rien n’est réellement ce qu’il paraît. Plus le couple s’efforce de récupérer l’enfant, plus il semble perdre ses repères sur sa propre identité et sur la vie qu’il pensait avoir construite.

Encore un gros pari pour Apple

A noter qu’Apple Original Films collabore avec Studiocanal pour financer et produire le projet. La combinaison Scorsese-DiCaprio-Lawrence s’annonce évidemment très excitante, et la seule présence de Lawrence au casting pourrait ouvrir le film à un public plus large que pour les précédentes réalisations du cinéaste. Si le calendrier est respecté, une sortie en salles pourrait intervenir à l’automne 2026, une période clé pour les futurs prétendants aux Oscars. Dans le cas où What Happens at Night sortirait d’abord dans les salles en France, la disponibilité du film sur Apple TV+ serait alors repoussée jusqu’à 2028 (chronologie des médias oblige…).