Apple Original Films vient d’annoncer la mise en production de « The Dink », une comédie sportive qui viendra enrichir son catalogue de films originaux. Le long-métrage mettra en scène un certain Johnson dans le rôle d’un ancien joueur de tennis raté, ce dernier étant contraint de se tourner vers le pickleball pour sauver un club en difficulté et gagner l’estime de son père. Le film s’appuie sur une distribution prestigieuse, avec notamment Ben Stiller au casting, ainsi que les champions de tennis Andy Roddick et John McEnroe, rejoints par Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Aaron Chen, Patton Oswalt, Chris Parnell et Christine Taylor.

Produit par Red Hour Films (Ben Stiller et John Lesher) et Rivulet Entertainment (Rob Paris et Mike Witherill), « The Dink » est écrit par Sean Clements et coproduit par Johnson lui-même. Apple souligne également que ce projet marque une nouvelle collaboration avec Ben Stiller, déjà associé au succès mondial de la série Severance (27 nominations aux Emmy Awards, dont celle de la meilleure série dramatique). Cette nouvelle production illustre en tout cas la volonté d’Apple de renforcer son offre cinématographique avec des projets originaux capables de conjuguer humour, sport et casting de haut niveau.