Une fois n’est pas coutume, un nouveau film Apple TV+ est disponible directement dans le service plutôt que de passer dans les salles de ciné (ce qui en France retarde considérablement l’arrivée du métrage dans le service de streaming à cause de la Chronologie des médias) : The Instigators, un long métrage avec Matt Damon et Casey Affleck en vedettes, est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+. Le pitch : Rory (Matt Damon), un père désespéré, et Cobby (Casey Affleck), un ancien détenu, font équipe malgré eux pour voler de l’argent sale à un politicien corrompu. Quand le casse tourne mal, les deux hommes se retrouvent pris dans un tourbillon chaotique, poursuivis à la fois par la police, des bureaucrates attardés et des gangsters rancuniers. Dépassés, ils parviennent à convaincre la thérapeute de Rory (Hong Chau) de se joindre à leur cavale sauvage à travers la ville. Ils devront mettre de côté leurs différences et travailler ensemble pour éviter d’être capturés ou pire encore.

Réalisé par Doug Liman et écrit par le tandem Chuck MacLean et Casey Affleck, The Instigators se présente avant tout comme un traditionnel film de casse mâtiné de comédie. Outre les deux têtes d’affiche le casting comprend Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow et Ron Perlman (La Cité des Enfants Perdus). A noter qu’aux Etats-Unis, le film est sorti en salles le 2 août dernier et qu’il est bien évidemment disponible ce jour dans Apple TV+.