WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité de traduction automatique pour iPhone : un bouton « Traduire les messages » activable conversation par conversation est disponible et s’applique à tous les nouveaux messages entrants sans manipulation manuelle.

Repérée par WABetaInfo dans la dernière bêta de l’application sur TestFlight, la fonctionnalité permet à l’utilisateur de définir la langue source et la langue cible une seule fois. Elle fonctionnera aussi bien dans les conversations entre deux personnes que dans les groupes, à condition que l’ensemble des participants s’expriment dans la même langue. Elle remplace un processus aujourd’hui manuel : il faut maintenir le doigt sur un message, appuyer sur « Plus… », puis sélectionner manuellement les langues à chaque fois.

La fonctionnalité s’appuie sur les packs de langues embarqués d’Apple, les mêmes que ceux utilisés pour la traduction par message déjà disponible. Les traductions automatiques sont donc traitées entièrement sur l’iPhone, sans transit vers des serveurs externes, ce qui maintient le chiffrement de bout en bout des conversations et améliore le respect de la vie privée.

Les langues disponibles sont celles prises en charge par l’application Traduire d’Apple, soit une vingtaine actuellement, dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe, le japonais, le coréen, le mandarin ou encore l’hindi. Le catalogue s’élargira automatiquement à mesure qu’Apple ajoutera de nouvelles langues à son propre outil.

La fonctionnalité n’est pas encore accessible aux testeurs avec la bêta et aucune date de sortie officielle n’a été communiquée pour le moment.