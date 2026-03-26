WhatsApp annonce l’arrivée de plusieurs nouveautés au niveau de son application, avec notamment le double compte sur iPhone. On retrouve par ailleurs des fonctionnalités en rapport avec l’intelligence artificielle.

Plusieurs nouveautés pour WhatsApp sur iOS

Vous pouvez désormais être connecté à deux comptes WhatsApp en même temps sur iOS, comme sur Android. Vous n’avez donc plus besoin de garder deux téléphones pour séparer vos vies professionnelle et privée. Vous saurez toujours sur quel compte vous vous trouvez car votre photo de profil sera désormais visible dans l’onglet du bas.

Une autre nouveauté concerne le stockage. Au fur et à mesure que vos discussions s’accumulent, l’espace disponible se réduit. Vous pouvez désormais rechercher et supprimer les fichiers volumineux directement dans les discussions pour éliminer ce dont vous n’avez plus besoin sans effacer toute la conversation. Il suffit d’appuyer sur le nom de la discussion et de sélectionner « Gérer le stockage ». Vous pouvez également choisir d’effacer uniquement les médias, ce qui vous permet de conserver l’historique de votre discussion.

En outre, la fonctionnalité de transfert permet désormais de déplacer votre historique de discussion (conversations, photos et vidéos) depuis iOS vers Android, en plus du transfert sur une même plateforme.

L’intelligence artificielle est également au rendez-vous sur WhatsApp. L’aide à la rédaction peut désormais suggérer une réponse générée par IA en fonction de votre conversation afin que vous puissiez trouver le message idéal.

De plus, vous pouvez désormais utiliser Meta AI pour retoucher des photos à l’aide de l’IA directement dans vos discussions avant de les envoyer. Il est donc plus facile de retirer des éléments dérangeants, de changer l’arrière-plan ou d’appliquer un style amusant. WhatsApp précise qu’il se peut que certaines fonctionnalités de Meta AI ne soient pas accessibles pour tout le monde.

Enfin, il y a du nouveau pour les autocollants/stickers. WhatsApp vous facilite leur utilisation en les suggérant au fur et à mesure que vous saisissez des emojis. Il suffit d’un appui pour remplacer un emoji par un sticker reflétant votre humeur.

WhatsApp fait savoir que les nouveautés sont en cours de déploiement. Pensez à mettre à jour l’application depuis l’App Store.