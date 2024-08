WhatsApp annonce la disponibilité de stickers/autocollants animés au niveau de sa messagerie, avec GIPHY qui les fournit. Meta, qui est le propriétaire de WhatsApp, avait auparavant acheté GIPHY. Mais le groupe a finalement été contraint à le revendre.

Cette intégration dans WhatsApp permet de trouver et de partager des stickers animés, sans avoir à quitter l’application. Pour consulter ces autocollants, il suffit d’appuyer sur l’icône dédiée et d’effectuer une recherche à l’aide d’un texte ou d’un emoji.

De plus, WhatsApp annonce que l’outil de création de stickers personnalisés, qui est déjà disponible sur iOS, est maintenant accessible sur Android. Il permet de créer, modifier et partager facilement ses propres stickers. Vous pouvez utiliser vos photos pour créer des stickers personnalisés ou pour ajouter une note personnelle aux stickers existants grâce aux outils d’édition, tels que les outils de rognage, de texte et de dessin. Une fois créés, les stickers sont automatiquement enregistrés afin que vous puissiez les consulter facilement et les partager avec vos proches.

D’autre part, il est maintenant possible d’utiliser Meta IA pour créer d’autres stickers personnalisés. Mais cet usage de l’intelligence artificielle se limite pour le moment aux États-Unis sur iOS et Android. Les utilisateurs qui utilisent Android peuvent également tester la création de stickers IA en espagnol et en indonésien.

Enfin, il devient maintenant plus simple de découvrir de nouveaux packs de stickers sur WhatsApp en affichant un aperçu dans la barre correspondante, en dessous de ceux qui ont été téléchargés.