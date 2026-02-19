WhatsApp annonce la disponibilité d’une nouvelle fonctionnalité sur son application : l’historique des messages de groupe. Cette nouveauté est l’une des plus réclamées par les utilisateurs selon les dires de la messagerie appartenant à Meta.

Maintenant l’historique des messages de groupe sur WhatsApp

WhatsApp explique que les administrateurs et les membres d’un groupe peuvent désormais choisir d’envoyer les messages récents aux nouveaux membres pour leur permettre de rattraper le fil d’une conversation rapidement.

L’historique des messages de groupe est toujours chiffré de bout en bout comme tous les autres messages personnels. Vous disposez ainsi d’un moyen plus rapide et privé de poursuivre vos conversations de manière fluide, sans captures d’écran ni transferts de messages inutiles.

Lorsque vous ajoutez une personne à une discussion de groupe, vous pouvez lui envoyer les derniers messages (entre 25 et 100 maximum). Les nouveaux membres auront simplement besoin de lire le contexte le plus récent et pertinent, et l’ensemble du groupe pourra facilement identifier les messages qui ont été partagés.

WhatsApp précise bien que l’envoi de l’historique des messages est une action que vous devez effectuer. Les administrateurs ont la possibilité de désactiver ce paramètre pour leurs groupes, mais ils pourront toujours partager l’historique des messages.

Afin de garantir la transparence, lorsque l’historique des messages est envoyé, tous les membres du groupe reçoivent une notification qui contient des horodatages clairs ainsi que des informations sur la personne qui a envoyé l’historique des messages, et ce dernier est visuellement distinct du reste des messages.

La nouveauté est en cours de déploiement. Certains l’ont aujourd’hui, les autres l’auront progressivement au fil des jours et semaines. Assurez-vous d’avoir la dernière mise à jour en date sur l’App Store pour en profiter.

C’est l’occasion de rappeler que WhatsApp a proposé le mois dernier d’autres nouveautés pour les groupes : les étiquettes de membre, les stickers de texte et les rappels d’événements.