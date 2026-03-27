Apple TV renforce encore son énorme catalogue de production de science-fiction avec Liminal, un thriller futuriste porté par Vanessa Kirby et Yahya Abdul-Mateen II. Annoncé comme une production Apple Original Films, Liminal s’inspire directement de Telepaths, un roman graphique signé J. Michael Straczynski. La réalisation a été confiée à Louis Leterrier, déjà aux commandes de la série Lupin (ce qui n’est pas totalement rassurant en soi, faut-il le dire…).

Un monde bouleversé par l’éveil des pouvoirs mentaux

L’intrigue est déjà connue : une perturbation électromagnétique provoque l’apparition soudaine de capacités télépathiques chez une partie de la population mondiale. Dans les heures qui suivent, la société bascule entre la peur, la fascination et … les réflexes sécuritaires. À Boston, des policiers récemment « éveillés » se retrouvent entraînés dans une chasse à l’homme qui se complexifie rapidement : un prisonnier condamné à tort devient une figure de ralliement pour d’autres télépathes, décidés à fuir un monde où leurs dons les transforment en cibles.

The new sci-fi thriller, based on the critically acclaimed graphic novel Telepaths, will be directed by Louis Leterrier.#Liminal pic.twitter.com/SE2qMRWCdO — Apple TV (@AppleTV) March 26, 2026

Straczynski à la manœuvre, entre SF et drame humain

Principalement connu pour Babylon 5 et pour avoir co-créé l’excellente série Sense8, J. Michael Straczynski a bâti sa réputation sur des récits où la politique, l’intime et l’anticipation se télescopent. Ce dernier participe logiquement au scénario de Liminal.

Aucune date de sortie ni de détails sur le casting n’ont encore été communiqués.