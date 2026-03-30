L’Apple Vision Pro continue d’étoffer son catalogue de contenus premium avec une nouvelle expérience pensée pour mettre en valeur les capacités de la vidéo immersive et du Spatial Audio. Les utilisateurs du casque d’Apple peuvent désormais visionner Debut at the BBC Proms, un concert filmé au Royal Albert Hall et consacré aux débuts du pianiste autrichien Lukas Sternath lors des célèbres BBC Proms.

Un concert classique repensé pour la vidéo immersive

Disponible via l’application Apple TV sur Apple Vision Pro, ce programme d’environ 35 minutes met à l’honneur l’interprétation du Concerto pour piano en la mineur d’Edvard Grieg par Lukas Sternath, accompagné par le BBC Symphony Orchestra sous la direction de Sakari Oramo. Le dispositif mis en place ne se contente pas de filmer la scène : il s’agit ici de placer le spectateur au plus près de l’orchestre, comme s’il était physiquement présent.

Le choix des BBC Proms n’a rien d’anodin : cette manifestation fait partie des rendez-vous majeurs de la musique classique et bénéficie d’une très forte aura internationale. En associant ce cadre prestigieux au format Apple Immersive, Apple s’assure que cette nouveauté bénéficiera d’une belle couverture médiatique (la preuve, nous en parlons sur iPhoneAddict).

Le Royal Albert Hall comme vitrine technologique et culturelle

Tourné lors de la saison 2025 des BBC Proms, ce concert immersif exploite l’architecture spectaculaire du Royal Albert Hall pour renforcer l’effet de présence. La BBC présente le concert comme une expérience qui « plonge les spectateurs sur scène et au cœur de l’orchestre. Les auditeurs peuvent profiter de la performance à quelques centimètres des mains du pianiste, entourés de la puissance totale de l’orchestre en Spatial Audio, et immergés dans la grandeur de l’un des lieux de concert les plus historiques au monde. »

Une collaboration entre innovation audiovisuelle et diffusion des arts

Ce lancement s’inscrit aussi dans une logique plus large de recherche et développement. Debut at the BBC Proms est un projet pilote soutenu par Apple, destiné à explorer la manière dont les technologies émergentes peuvent aider à diffuser les arts et la culture auprès d’un public plus vaste. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’un contenu de démonstration pour le Vision Pro, mais aussi d’un test grandeur nature sur les nouveaux usages de la scène immersive. De quoi être particulièrement optimiste concernant d’autres programmes du même type.