C’est la fin du voyage pour le jeu mobile The Elder Scrolls: Blades. Bethesda a confirmé l’arrêt définitif de son spin-off free-to-play, avec une fermeture complète des serveurs programmée au 30 juin 2026. Le jeu a déjà été retiré de l’App Store et de Google Play, tandis qu’il n’est plus disponible au téléchargement sur Nintendo Switch. Pour les joueurs encore actifs, le compte à rebours est donc officiellement lancé.

Un spin-off mobile de The Elder Scrolls s’apprête à tirer sa révérence

Lors de son annonce, The Elder Scrolls: Blades incarnait l’ambition de Bethesda de transposer l’univers de Tamriel sur mobile avec une formule accessible, basée sur l’exploration de donjons, la reconstruction d’une ville, le tout avec un modèle économique free-to-play plutôt classique. Le titre avait d’abord attiré l’attention grâce à la force de la licence et à une première phase de lancement plutôt réussie, avant de peiner à s’imposer durablement face aux épisodes principaux de la franchise.

Le jeu aura malgré tout connu une longévité honorable. Sorti officiellement en 2020 sur iOS, Android et Nintendo Switch après une période d’accès anticipé sur mobile, Blades aura franchi le cap des six années d’exploitation. Une durée non négligeable pour un projet mobile dérivé.

Des compensations de fin de service pour les derniers joueurs

Avant l’extinction des serveurs, l’éditeur a prévu une dernière phase d’accompagnement. Les utilisateurs encore présents recevront un lot gratuit de Gemmes et de Sceaux, tandis que l’ensemble des objets du magasin en jeu est désormais proposé au prix symbolique d’une seule unité de monnaie. Cette décision vise à permettre aux joueurs de profiter du contenu restant sans restriction majeure avant la mise hors ligne définitive du service.

Après le 30 juin, le jeu deviendra totalement inaccessible

La fermeture ne se limitera pas à un simple arrêt des mises à jour. Une fois les serveurs coupés, The Elder Scrolls: Blades ne sera tout simplement plus jouable. Cette précision est importante car elle confirme qu’aucun mode hors ligne de secours ne prendra le relais.

Un destin cohérent avec l’accueil mitigé du jeu

Si la disparition du titre attristera évidemment la petite communauté de fidèles, l’annonce n’a en soi rien d’une surprise. Dès sa sortie, Blades avait laissé une impression contrastée, les critiques portant sur la répétitivité du jeu, sa progression contrainte et surtout son recours insistant aux microtransactions. Cette version mobile n’a jamais eu l’aura des grandes productions solo de Bethesda… et à vrai dire, elle n’en avait pas la prétention.

Reste tout de même The Elder Scrolls: Castles pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience mobile dans l’univers de la saga, même si on est là encore très loin du charme et du caractère épique des jeux de la franchise disponibles sur consoles et PC.