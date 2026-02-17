C’est désormais officiel : après l’arrêt du support l’an dernier, Call of Duty: Warzone Mobile cessera définitivement ses activités le 17 avril 2026. Activision a confirmé que les serveurs du jeu mobile seront coupés à cette date, mettant fin à l’expérience battle royale sur iOS et Android. Les joueurs actuels pourront continuer à se connecter et à profiter du titre jusqu’à l’échéance, mais aucune mise à jour supplémentaire n’est prévue.

La décision ne surprend pas totalement la communauté. Dès mai 2025, l’éditeur avait annoncé le retrait progressif du jeu des boutiques d’applications et l’arrêt des nouveaux contenus. Cette fermeture s’inscrit donc dans un calendrier amorcé il y a près d’un an.

Une stratégie recentrée sur Call of Duty: Mobile

Pour les adeptes de FPS sur smartphone, tout n’est pas perdu. Call of Duty: Mobile reste pleinement opérationnel et propose toujours son propre mode battle royale. Activision assure que « la passion et les retours des joueurs continuent de façonner l’avenir de la franchise Call of Duty » et promet des mises à jour saisonnières ambitieuses pour son titre mobile principal.

Warzone poursuit sa route sur consoles et PC

La version originale de Call of Duty: Warzone demeure quant à elle gratuite et accessible sur Xbox, PlayStation, Battle.net et Steam. Activision semble ainsi concentrer ses ressources sur les plateformes les plus performantes, tout en consolidant son offre mobile autour d’un seul écosystème/titre.

Cette fermeture illustre les défis du marché du jeu mobile premium, où la concurrence et les coûts d’exploitation imposent des choix stratégiques parfois radicaux, même pour une licence aussi puissante que Call of Duty.