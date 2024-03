Après plusieurs reports et une attente interminable, Call of Duty: Warzone Mobile est enfin disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et sur Android. Orienté battle royale, ce nouvel opus mobile propose de vastes zones de jeux, dont Verdansk, Rebirth Island, Shipment, Shoot House et Scrapyard, de quoi largement varier les plaisirs. Autre point fort de cette version mobile, la progression du jeu pourra être partagée avec les titres Call of Duty : Modern Warfare 3 et Call of Duty : Warzone ! Jusqu’à 120 joueurs peuvent s’affronter sur les différentes cartes du jeu, un record pour la franchise. L’accès à ce Call of Duty: Warzone Mobile nécessitera toutefois un Battle Pass Activision.



Les premiers retours font état d’un titre extrêmement solide au plan technique (on est sur mobile), et sans accrocs notables durant les parties et ce malgré le grand nombre de joueurs présents simultanément sur une même carte. Pour Activision, c’est sans aucun doute un jour de fête et de champagne : plus de 50 millions de personnes avaient précommandés ce Call of Duty Warzone Mobile, un chiffre impressionnant qui sonne peut-être comme une menace pour les autres gros battle royale du marché, Fortnite et PUBG en tête…