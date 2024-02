Disponible en version limitée depuis un an, Call of Duty: Warzone Mobile s’apprête à envahir nos mobiles. La nouvelle itération du célèbre FPS sera disponible sur les appareils iOS et Android le 21 mars prochain ! A noter que ce Call of Duty: Warzone Mobile a été développé en interne par Activision, à contrario de Call of Duty Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) qui est lui entièrement gérée par le studio TiMi (ce dernier appartenant au géant Tencent). Cela signifie que les bénéfices de la machine à cash qu’est Call of Duty iront cette fois entièrement dans la poche d’Activision, et donc de Xbox/Microsoft !

Le jeu proposera les zones de combat Verdansk et Rebirth Island pour des affrontements de type battle royale tandis que mode multijoueurs classique disposera des cartes Shipment, Scrapyard et Shoot House. Et évidemment, les plus acharnés seront sans doute intéressés par le coûteux pass de combat (LA machine à cash). Le succès est déjà garanti puisque 50 millions de joueurs se sont déjà préinscrits à ce Call of Duty: Warzone Mobile. Pour terminer enfin sur une bonne note, Activision promet que la progression de cette version mobile sera partagée avec Call of Duty : Modern Warfare 3 et Call of Duty : Warzone.