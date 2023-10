C’était l’une des grosses attentes de cette fin d’année sur mobile, mais finalement, Activision a sans doute estimé qu’il y avait suffisamment à faire avec la sortie prochaine de Call of Duty Modern Warfare 3 : développé par un triumvirat de studios (Activision Shanghai, Beenox, Digital Legends et Solid State), Call of Duty Warzone Mobile sortira donc désormais au printemps 2024, un report qui pose tout de même question alors que le titre est déjà parfaitement jouable dans un certain nombre de pays (au Chili, en Suède ou en Australie par exemple).

Activision attend t-il de mieux calibrer ses serveurs pour le lancement mondial ? L’éditeur ne donne pas les raisons exactes de ce report, mais les joueurs patients auront au moins quelques bonnes raisons d’avoir attendu : Call of Duty Warzone mobile intègrera au lancement la carte Rebirth Island et disposera de deux modes supplémentaires, Domination et TDM. Pour rappel, Warzone mobile s’annonce avant tout comme un immense battle royale à la sauce Call-Of, jusqu’à 120 joueurs pouvant se chamailler sur la même carte. Le report permettra en outre de corriger les quelques bugs restants.