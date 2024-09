Vous rêviez de gérer votre château tel un suzerain du Moyen-âge ? The Elder Scrolls: Castles vient de débarquer sur les plateformes d’Apple (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), le jeu offrant une expérience de simulation stratégique et de micro-gestion assez similaire à un Fallout Shelter. Les joueurs devront gérer un château en expansion, prenant des décisions pour accumuler la richesse, consolider le pouvoir de suzerains successifs et créer une dynastie durable, chaque jour dans le jeu représentant une année pleine.



The Elder Scrolls: Castles est évidemment rempli de références au lore de l’univers Elder Scrolls et propose des quêtes, des options de personnalisation et des situations de gameplay relativement variées (de l’aménagement de votre château aux combats avec de vils chevaliers ennemis ou avec un dragon). On notera que la réalisation générale du titre est de très bonne facture pour un jeu de ce genre, les salles du château et les environnements étant remplis d’animations et d’éléments qui donnent un peu l’impression d’observer la vie de lilliputiens. The Elder Scrolls: Castles est disponible gratuitement, et inclut des micro-transactions optionnelles pour des gemmes et des passes d’événements (modèle free-to-play malheureusement classique).