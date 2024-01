Elder Scrolls sur mobile ? Oui… enfin pas tout à fait. Bethesda Game Studios a annoncé il y a quelques heures The Elder Scrolls : Castles (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un free-to-play développé par l’équipe en charge du très bon titre mobile Fallout Shelter. Le jeu était en préparation depuis des années, et si l’on se fie au trailer, il y a de quoi être modérément optimiste sachant que l’on retrouve l’affichage en scrolling horizontal de Fallout Shelter. Le sous-titre donne en tout cas le ton de l’ensemble : « Les citoyens naissent, meurent, les dirigeants changent et peuvent être trahis ». On notera qu’il s’agit ici de la troisième adaptation mobile de la franchise The Elder Scrolls après The Elder Scrolls : Legends en 2017 et The Elder Scrolls : Blades en 2019.

We’re excited to finally share The Elder Scrolls: Castles, our new mobile game from the team behind Fallout Shelter. The team has been hard at work on it for the last few years and we absolutely adore it. In Castles, you'll build your own dynasty where every day in our world is… pic.twitter.com/LAbveBtEU9 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) January 17, 2024

Dans The Elder Scrolls: Castles, le joueur a en charge un château dans lequel les souverains se succèderont au gré des guerres, des maladies ou des coups bas des seigneurs adverses. Il s’agira aussi de faire en sorte que les sujets du roi restent en bonne forme et heureux, sinon gare à la révolte ou au complot ! Au plan technique, le jeu propose de jolis environnements en 3D avec toujours cet effet « maison de poupée » déjà perceptible avec Fallout Shelter. Le gameplay est essentiellement de la micro-gestion, le tout saupoudré d’un peu de sim-life (décoration du château) et de quêtes (il sera possible d’envoyer des héros en vadrouille afin qu’il rapportent de précieux butins). The Elder Scrolls : Castles sera disponible dans l’App Store et le Play Store au mois de décembre prochain.