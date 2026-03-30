Un an après l’annonce du projet, Swift, le langage de programmation d’Apple, franchit une étape concrète : Swift 6.3 intègre la première version officielle du Swift SDK pour Android. Les développeurs peuvent désormais créer des applications Android natives en Swift, adapter des applications Swift existantes pour cibler Android et intégrer du code Swift dans des projets Android déjà écrits en Kotlin ou Java via Swift Java et Swift Java JNI Core.

Une porte ouverte entre iOS et Android

Les notes de version de Swift 6.3 le formulent sans détour : « Il s’agit d’une étape importante qui ouvre de nouvelles opportunités pour le développement multiplateforme en Swift ».

Swift a été conçu par Apple comme langage moderne pour l’ensemble de son écosystème (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV), avec des atouts pensés pour la productivité : syntaxe concise, gestion propre des valeurs manquantes, support natif de la concurrence et interopérabilité avec Objective-C. Ces caractéristiques en font un candidat crédible pour le développement multiplateforme.

En pratique, ce support d’Android ouvre une voie directe pour les équipes qui maintiennent des bases de code iOS en Swift et souhaitent porter leurs applications sur Android sans tout réécrire en Kotlin. Kotlin reste le langage de référence pour Android et ne sera pas délogé de sitôt. Mais la possibilité de partager du code ou des modules entiers entre les deux plateformes mobiles d’Apple et de Google sans changer de langage représente un gain réel pour les développeurs indépendants et les petites équipes qui n’ont pas les ressources pour maintenir deux bases de données distinctes.