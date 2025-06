Apple a annoncé une avancée pour son langage de programmation Swift : il prend désormais officiellement en charge le développement d’applications Android grâce à la création d’un groupe de travail dédié au sein du projet open source. Cette initiative marque une étape significative pour les développeurs souhaitant utiliser un langage moderne et polyvalent sur le système d’exploitation de Google.

Un support officiel de Swift pour Android

Lancé par Apple en 2014 pour iOS, macOS, watchOS et tvOS, Swift s’est déjà étendu à Linux et Windows. Désormais, le projet Swift officialise son ambition de s’intégrer à l’écosystème Android. Le groupe de travail pour Android, fraîchement créé, a pour mission d’assurer que le langage de programmation puisse être compilé et exécuté sur le système d’exploitation de Google sans dépendre de modifications non officielles. Il travaillera également à optimiser les bibliothèques standard de Swift, comme Foundation et Dispatch, pour une meilleure compatibilité avec les API d’Android, tout en proposant des outils natifs et des flux de travail adaptés.

Jusqu’à présent, développer des applications Android avec Swift nécessitait des solutions tierces, comme le framework Scade, ou des configurations personnalisées. Ces approches, souvent complexes, manquaient de support complet pour les API d’Android et posaient des problèmes de maintenance avec les nouvelles versions du langage de programmation. Le groupe de travail vise à éliminer ces obstacles en intégrant un support natif dans la distribution officielle de Swift, garantissant une cohérence avec les autres plateformes prises en charge.

Une alternative à Kotlin

Depuis 2017, Kotlin domine le développement Android, soutenu par Google comme langage de prédilection. L’arrivée de Swift sur ce terrain pourrait diversifier les options pour les développeurs, en offrant une alternative moderne et performante. En simplifiant l’accès à Swift pour Android, Apple cherche à séduire une communauté plus large, tout en renforçant la portée de son langage au-delà de son écosystème.