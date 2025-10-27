Le portage d’applications iOS vers Android va devenir plus simple : le Swift SDK pour Android est maintenant disponible au téléchargement dans sa première version. Il permet aux développeurs de créer des applications Android avec Swift, le langage de programmation d’Apple, et de partager plus facilement du code avec iOS.

Une interopérabilité facilitée par un SDK officiel

Cette initiative, encadrée par un nouveau groupe de travail dédié à Android au sein du projet open source Swift, met fin à l’ère des solutions de contournement développées par la communauté. L’interopérabilité est assurée par un composant clé nommé swift-java, capable de générer automatiquement des ponts entre le code Java existant des API Android et le code Swift.

L’écosystème est déjà en partie prêt pour cette transition. Le Swift Package Index, le répertoire des bibliothèques Swift, identifie désormais les paquets compatibles. Selon ce dernier, plus de 25 % de toutes les bibliothèques disponibles fonctionnent déjà sur Android, offrant une base de code réutilisable conséquente aux développeurs.

Les développeurs intéressés peuvent commencer à expérimenter dès maintenant. Le SDK Swift pour Android est disponible en version preview, soit intégré à l’installeur Swift pour Windows, soit en téléchargement séparé pour les utilisateurs de macOS et Linux.

Pour accompagner cette sortie, un guide de démarrage complet a été publié. Il fournit des instructions d’installation détaillées ainsi que plusieurs projets d’exemples qui illustrent des flux de travail complets pour créer une application Android entièrement en Swift.