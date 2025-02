Ce 1er février 2025, Apple a annoncé le passage en open-source du moteur de compilation Swift Build utilisé dans Xcode. Ce moteur, qui alimente des millions d’applications sur l’App Store et les systèmes d’exploitation d’Apple, est désormais accessible aux développeurs avec une prise en charge étendue pour Linux et Windows. Swift Build optimise la gestion des compilations en intégrant le compilateur Swift, en supportant plusieurs types de produits (bibliothèques, outils en ligne de commande, applications GUI) et en améliorant la parallélisation du code Swift et C.

Cette ouverture vise essentiellement à unifier l’expérience de compilation sur toutes les plateformes, en évitant ainsi les incohérences entre les moteurs de build de Xcode et du Swift Package Manager (SPM). L’objectif est de garantir une expérience homogène aux développeurs, tout en maintenant une compatibilité totale avec les packages existants. Ce changement pose également les bases pour de nouvelles optimisations de performances et des fonctionnalités avancées. La première étape est déjà en cours, avec une pull request initiée par l’équipe Swift afin d’intégrer Swift Build comme moteur alternatif dans le SPM. Les développeurs iOS vont être ravis…