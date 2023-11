Apple a annoncé l’édition 2024 du Swift Student Challenge qui se tiendra en février. Cela change des années précédentes, puisque les étudiants sont ici prévenus à l’avance, ce qui leur permet de se préparer. Les dates sont généralement annoncées au moment où Apple évoque la WWDC.

Rendez-vous en février 2024 pour le Swift Student Challenge

Le Swift Student Challenge propose aux étudiants de créer un projet innovant à l’aide de l’application Swift Playgrounds. Il y aura 350 vainqueurs pour l’édition 2024 et Apple proposera également une catégorie avec 50 lauréats distingués pour les soumissions qui sortent du lot.

À partir de février 2024, les étudiants disposeront de trois semaines pour soumettre leurs projets à Apple. L’entreprise évalue les candidatures en fonction des réalisations techniques, de la créativité des idées et du contenu des réponses écrites expliquant le projet. Les étudiants peuvent s’inscrire sur le site d’Apple pour être informés de l’ouverture des soumissions.

Chaque vainqueur sera convié au siège social d’Apple à Cupertino. Ils pourront rencontrer les autres vainqueurs, ainsi l’équipe d’Apple. Ils auront également le droit à un an gratuit pour le programme développeur d’Apple. Celui-ci coûte normalement 99$/an et permet d’avoir accès aux bêtas d’iOS/macOS/watchOS/tvOS, de publier des applications sur l’App Store et plus encore.

Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial et du marketing pour l’éducation et l’entreprise, déclare :