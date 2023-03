En plus d’annoncer que la WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin, Apple fait savoir qu’il y aura le Swift Student Challenge. Ce n’est en soi pas une surprise, étant donné que l’événement a lieu chaque année.

La WWDC 2023 constitue une occasion de soutenir les développeurs en devenir via le Swift Student Challenge, l’un des programmes d’Apple destinés à faire progresser les développeurs et les apprenants de tous âges qui se passionnent pour la programmation. Avec l’aide de Swift Playgrounds, une application pour iPad et Mac qui permet d’apprendre le langage de programmation Swift de façon ludique et interactive, les étudiants du monde entier sont invités à créer une application Swift Playgrounds sur un sujet de leur choix. Les candidatures pour participer au challenge de cette année sont d’ores et déjà ouvertes.

Les gagnants recevront des vêtements exclusifs à l’effigie de la WWDC 2023, des AirPods Pro, un jeu de pin’s personnalisés et un an d’adhésion au programme des développeurs Apple. En outre, Apple organisera un processus de sélection aléatoire distinct pour les gagnants qui choisiront d’assister à l’événement spécial à l’Apple Park.

Si l’aventure vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en vous rendant sur cette page. Vous avez jusqu’au 20 avril à 8h59 (heure française) pour participer et soumettre votre projet.