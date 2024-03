Apple propose une nouvelle page sur son site qui propose des tutoriels pour apprendre à coder en Swift. C’est un moyen de s’adresser aux développeurs et étudiants quelques mois avant le début de la WWDC 2024. Celle-ci aura lieu du 10 au 14 juin.

Les tutoriels d’Apple proposent les premières étapes du développement avec Xcode, Swift et SwiftUI. La page est en ligne avec des guides montrant aux nouveaux développeurs comment installer Xcode et débuter leur premier projet avec le langage de programmation d’Apple.

« Nous annonçons aujourd’hui une nouvelle série de tutoriels destinés aux étudiants qui font leurs premiers pas dans le codage avec Swift et SwiftUI ! Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience préalable du codage pour utiliser ces tutoriels, qui constituent donc une excellente base », a déclaré Tim Sneath, responsable du marketing des outils pour développeurs chez Apple.

Les tutoriels expliquent pas à pas comment télécharger et installer Xcode, créer un nouveau projet et même créer une application simple. Apple encourage également les étudiants à modifier eux-mêmes le code pour expérimenter différents résultats. « Le texte et les couleurs du projet ne sont que des suggestions, alors n’hésitez pas à vous l’approprier en changeant les mots et le style », peut-on lire sur le site.

On retrouve les chapitres suivants : Explorer Xcode, Vues, structures et propriétés, Mise en page et style, Boutons et état, et Listes et champs de texte.

Si vous voulez vous lancer et découvrir les tutoriels pour Swift, rendez-vous sur cette page du site d’Apple.