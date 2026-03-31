Apple s’apprête à refermer ses célébrations du cinquantième anniversaire avec une affiche à la hauteur de son histoire. Selon plusieurs informations convergentes, Paul McCartney doit en effet se produire ce soir à Apple Park pour un concert privé organisé à Cupertino, en prélude à la date symbolique du 1er avril 2026. Le choix de l’ancien Beatle n’a rien d’anodin pour la marque à la pomme : McCartney incarne à la fois un pan essentiel de la culture populaire du XXe siècle et l’on sait que Steve Jobs était un grand fan du groupe (dont les morceaux ont déjà été entendus lors de certaines keynotes).

Un final prestigieux pour les 50 ans d’Apple

Le concert doit se tenir à l’intérieur même de l’Apple Park, sur la scène arc-en-ciel installée dans l’anneau du campus. Des images de répétition ont commencé à circuler à la veille de l’événement, montrant un dispositif de scène nettement renforcé, avec écrans géants, éclairages et installation pensée pour accueillir un public dispersé tout autour du site. Tout indique donc qu’Apple a voulu transformer cette soirée en moment fort réservé à ses équipes, plutôt qu’en simple animation d’entreprise.

Cette représentation viendrait conclure plusieurs semaines de festivités organisées par Apple dans différents lieux emblématiques. À New York, Alicia Keys avait lancé les célébrations avec une performance à Apple Grand Central. À Londres, Mumford & Sons avait ensuite pris le relais à Apple Battersea. Évidemment, la présence de Paul McCartney à Cupertino donnerait à cette séquence anniversaire une portée encore plus symbolique

Un choix hautement symbolique pour l’histoire de la marque

Faire appel à Paul McCartney pour un anniversaire aussi important a une résonance particulière. Le lien entre Apple et l’univers des Beatles dépasse largement la simple dimension musicale. Steve Jobs nourrissait une profonde admiration pour le groupe, qu’il citait volontiers comme un modèle d’équilibre créatif et de complémentarité. Dans ce contexte, voir McCartney associé au cinquantième anniversaire de la firme revient presque à inscrire cette soirée dans une continuité « culturelle ».

Un concert privé pensé avant tout pour les salariés

Les éléments disponibles suggèrent néanmoins que l’événement sera réservé aux seuls collaborateurs d’Apple. À ce stade, rien ne permet de confirmer qu’Apple prévoit de filmer officiellement le concert ou d’en proposer plus tard une diffusion sur YouTube ou Apple Music.