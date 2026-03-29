Apple s’apprête à boucler les festivités pour ses 50 ans à l’Apple Park et cela se fera avec un concert de Paul McCartney. Cela fait suite à d’autres mini-concerts qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, dont à l’Apple Store des Champs-Élysées il y a peu.

Paul McCartney pour fêter les 50 ans d’Apple

Apple n’a pas annoncé publiquement qui sera l’invité pour le concert à l’Apple Park, mais Mark Gurman de Bloomberg a vendu la mèche avec ses sources. Dans un message sur X (ex-Twitter), il indique :

Les célébrations du 50e anniversaire d’Apple s’achèveront cette semaine par un événement de clôture organisé sur le campus de Cupertino à l’intention des employés. Le personnel est tout excité depuis qu’on lui a révélé le nom de la tête d’affiche. Je me contenterai de dire qu’il est toujours au sommet de sa forme, qu’il a participé à la British Invasion et que Steve Jobs aurait été aux anges.

On comprend rapidement qu’il s’agit d’un des membres des Beatles et que ce sera en l’occurrence Paul McCartney.

Qui plus est, l’Apple Store de l’Apple Park pour les visiteurs fermera exceptionnellement à 15 heures ce mardi 31 mars, au lieu de 19 heures en temps normal. Cela renforce l’idée qu’il y aura une célébration sur place pour les 50 ans.

Pour rappel, les 50 ans d’Apple auront lieu le 1er avril. Mais le concert de Paul McCartney se fera visiblement la veille.