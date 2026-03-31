Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes pour y ajouter l’iPad mini 4, le MacBook Air de 2017 et l’Apple TV HD avec 32 Go de stockage.

Trois produits Apple deviennent anciens ou obsolètes

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

Que se passe-t-il avec ce statut de produit ancien ? Apple et les réparateurs agréés peuvent toujours réparer l’appareil. Néanmoins, il faut que les composants nécessaires à la réparation soient en stock. Si ce n’est pas le cas, la réparation ne sera pas effectuée, puisqu’Apple ne va plus les fabriquer sur demande.

Une fois qu’un produit a le statut obsolète, ni Apple ni les réparateurs agréés n’effectuent les réparations. Il faut alors se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il dispose du composant nécessaire dans ses stocks.

Ici, Apple a ajouté le MacBook Air de 13 pouces sorti en 2017 à sa liste des produits anciens. C’était le modèle qui a précédé le MacBook Air et son écran Retina qui est sorti en 2018. Pour leur part, les iPad mini 4 et Apple TV HD avec 32 Go de stockage ont le statut de produits obsolètes.