Comme attendu, Google annonce la disponibilité de son application Gemini sur Mac. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient obligatoirement passer par le site du chatbot IA. Maintenant, ils ont une app dédiée sur macOS.

Maintenant une application Gemini sur Mac

Il existe plusieurs méthodes rapides pour ouvrir l’application Gemini :

Raccourcis personnalisables : appuyez sur Option + Espace pour ouvrir le mini-chat ou sur Option + Maj + Espace pour accéder à la discussion complète. Vous pouvez modifier ces deux raccourcis dans les paramètres.

appuyez sur Option + Espace pour ouvrir le mini-chat ou sur Option + Maj + Espace pour accéder à la discussion complète. Vous pouvez modifier ces deux raccourcis dans les paramètres. Barre de menu : sélectionnez l’icône Gemini dans la barre de menu en haut de l’écran.

sélectionnez l’icône Gemini dans la barre de menu en haut de l’écran. Dock d’applications : lancez l’application directement en cliquant sur son icône dans le Dock.

Vous pouvez partager tout ce qui s’affiche sur votre écran avec Gemini afin d’obtenir de l’aide sur ce que vous êtes en train de consulter, y compris vos fichiers locaux. Si vous examinez un graphique complexe, vous pouvez partager votre fenêtre et poser des questions comme « Quels sont les trois points essentiels à retenir ici ? » pour obtenir un résumé instantané. Cela apporte également un contexte utile à votre travail créatif.

Que vous rédigiez un rapport, ayez besoin de vérifier une date ou que vous établissiez un budget dans un tableur et ayez besoin de la bonne formule, vous pouvez obtenir une réponse rapidement avec l’application Gemini. Les créatifs peuvent également générer rapidement des images avec Nano Banana ou des vidéos avec Veo.

« Nous commençons aujourd’hui avec une application qui met l’assistance par IA à votre disposition là où vous travaillez, mais cette première version n’est qu’un début », indique Google. « Nous posons les bases d’un assistant de bureau véritablement personnalisé, proactif et performant, et nous aurons d’autres nouvelles à vous communiquer dans les mois à venir ».

L’application Gemini sur Mac nécessite macOS 15 (Sequoia) au minimum et se veut gratuite au téléchargement depuis gemini.google/mac.