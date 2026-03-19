Google a lancé cette semaine un programme de bêta pour son application Gemini sur Mac (qui a pour nom de code Janus). Disponible auprès de plusieurs personnes, elle va venir concurrencer ChatGPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic qui ont déjà le droit à des applications natives sur macOS.

Bientôt une application Google Gemini sur Mac

Les utilisateurs de Gemini sur Mac se limitent aujourd’hui à un accès depuis leur navigateur Internet, là où ChatGPT et Claude offrent depuis un moment une applicative Mac native. La bêta partagée avec des testeurs extérieurs à Google signale que la sortie publique approche. L’entreprise est transparente sur l’état du produit : « Il s’agit d’une version préliminaire de l’application Gemini pour Mac destinée à recueillir vos commentaires et elle ne comprendra que les fonctionnalités essentielles des autres versions, mais pas toutes », indique un message envoyé aux testeurs selon Bloomberg.

Une fonctionnalité intéressante de cette version est Desktop Intelligence. À l’image de Claude Cowork, elle autorise Gemini à accéder aux données d’autres applications installées sur le Mac, dont le calendrier, pour enrichir ses réponses avec des informations contextuelles. Le code de l’application précise l’étendue de cette autorisation : « Lorsque vous activez des applications pour Desktop Intelligence, vous autorisez Gemini à voir ce que vous voyez (comme le contexte de l’écran) et à extraire du contenu directement depuis ces applications pour améliorer et personnaliser votre expérience, uniquement lorsque Gemini est actif ».

Les testeurs évaluent aussi des fonctions de génération d’images, de vidéos et de musique par IA, des capacités d’analyse mathématique, de création de tableaux et de graphiques, ainsi que la recherche Web et l’analyse de documents multimédias. L’interface reprend visuellement les versions iPhone et iPad déjà disponibles.

Ce déploiement prend une dimension stratégique supplémentaire : Apple prépare son propre chabot (qui a pour nom de code Campo) dans Siri IA, attendu dans iOS 27 et macOS 27. Cela s’appuiera sur les modèles Gemini pour alimenter les fonctionnalités d’intelligence artificielle.