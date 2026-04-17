Netflix s’apprête à faire évoluer en profondeur son application iPhone avec une refonte mobile pensée pour mieux coller aux usages actuels. Le service de streaming a confirmé il y a quelques heures le lancement, d’ici la fin du mois d’avril, d’une nouvelle expérience intégrant notamment un flux de découverte en vidéo verticale. Derrière cette mise à jour se dessine l’ambition d’adapter l’interface mobile à un catalogue qui dépasse désormais largement les seules séries et films, tout en rendant la navigation plus rapide, ludique et « engageante ».

Une expérience mobile (re)pensée pour la recommandation

Avec ce nouveau flux vertical, Netflix cherche clairement à rapprocher la découverte de contenus de formats devenus familiers sur mobile (shorts, TikTok). L’idée n’est plus seulement de parcourir des jaquettes ou des bandes-annonces statiques mais de faire défiler des extraits vidéo dans une logique plus fluide, plus immédiate et aussi… plus addictive. Cette approche doit permettre aux abonnés de repérer plus facilement un programme, de tester une ambiance ou de décider plus vite quoi regarder.

Cette refonte de l’app s’inscrit dans une stratégie plus globale de modernisation de l’expérience Netflix. L’entreprise souhaite mieux présenter l’élargissement de son offre, qui inclut désormais aussi des événements en direct, du jeu, des podcasts vidéo et d’autres formats hybrides. Le mobile n’est donc plus seulement un écran secondaire pour Netflix, mais bien un point d’entrée central dans l’écosystème du service.

Netflix veut capter les usages courts et quotidiens

Ce changement de design traduit aussi une évolution dans la manière dont Netflix conçoit l’attention de ses abonnés. Sur smartphone, la concurrence ne vient plus uniquement des autres plateformes de streaming, mais aussi des réseaux sociaux, des applications vidéo courtes et des usages fragmentés de la journée. En introduisant une logique de flux plus dynamique, Netflix cherche à devenir plus présent dans ces moments de consultation rapide.

Une refonte qui accompagne l’élargissement du service

Le flux vidéo vertical arrive aussi une période où Netflix tente de redéfinir ce qu’est une plateforme de divertissement. Le groupe continue en effet d’investir dans les recommandations, l’intelligence artificielle, les jeux et les contenus complémentaires, tout en cherchant à mieux monétiser son audience. Une équation complexe, et qui passe forcément par le mobile.