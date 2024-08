C’est un gros coup que vient de réaliser Netflix sur le marché du jeu mobile. La firme au N rouge a profité de l' »Opening Night » de la Gamescom pour présenter le trailer de Monument Valley 3, la suite des deux puzzle-games oniriques qui avaient rencontré un énorme succès critique sur mobile. Monument Valley 3 était annoncée depuis des années, mais c’est finalement Netflix qui empoche le gros lot. En plus du premier trailer, on apprend aussi que le jeu sortira sur iOS et Android le 10 décembre prochain. Les deux premiers jeux de la franchise seront disponibles dans le catalogue Netflix en septembre et octobre. Evidemment, il faudra disposer d’un abonnement Netflix actif pour profiter de ces belles surprises.

Pour rappel, Monument Valley est un puzzle-game dans lequel le joueur dirige les pas de petits personnages qui doivent sortir de niveaux rappelant les oeuvres de Escher. La qualité des énigmes (pas trop difficiles quand même…), le design général ainsi que l’ambiance sonore et musicale des jeux Monument Valley font de ces titres de véritables références sur mobile dans leur genre.