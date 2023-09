Un peu moins ambitieux que les précédentes sorties sur Netflix Games, Ghost Detective du studio Wooga est un jeu d’objets cachés maquillé en jeu d’aventure et d’enquêtes (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le pitch a au moins le mérite d’être original puisque le joueur dirige les pas du fantôme d’une détective assassinée qui va devoir mettre la main sur son meurtrier ! Les indices menant au coupable, ce sont justement les objets cachés que l’on doit retrouver dans des scènes quasi fixes et superbement illustrées (visiblement de la 3D retouchée à la palette graphique). A noter que l’on peut passer d’une scène à une autre via une carte en 3D isométrique

Il sera aussi possible d’interroger les différents témoins ou suspects, mais aussi de réaliser… des recettes de cuisines en récupérant certains ingrédients (cachés eux aussi). Bref, un titre plaisant et surtout très accessible, assez loin des perles indés dont Netflix Games nous avait habitué ces derniers mois, mais après tout, il en faut pour tout le monde, du gamer averti au casual. Pour rappel, Ghost Detective ne peut être joué que si l’on dispose d’un abonnement Netflix actif.