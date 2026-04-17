Apple sera l’un des sponsors majeurs de l’International Conference on Learning Representations (ICLR) qui se tiendra du 23 au 27 avril à Rio de Janeiro au Brésil. La firme y présentera près de 60 études et démonstrations techniques, confirmant son engagement croissant dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Apple va participer à une conférence IA

Parmi les temps forts, Apple mettra en avant le modèle SHARP, capable de reconstruire des scènes 3D photoréalistes à partir d’une seule image en moins d’une seconde. Cette démonstration sera effectuée sur un iPad Pro équipé de la puce M5. Voici une démo mise en ligne en décembre :

New paper from Apple – Sharp Monocular View Synthesis in Less than a Second Mescheder et al. @ Apple just released a very impressive paper (congrats! 🎉🥳). You give it an image and it generates a really great looking 3d Gaussian representation. Uses depth pro. It's really good.… pic.twitter.com/XSZCZA8iio — Tim Davison ᯅ (@timd_ca) December 16, 2025

Autre élément de présentation : l’inférence de grands modèles de langage (LLM) directement sur un MacBook Pro avec la puce M5 Max grâce à MLX, le framework open source d’Apple pour l’IA sur ses propres puces. Les visiteurs de la conférence pourront découvrir comment un modèle de codage optimisé fonctionne en local au sein de Xcode, à savoir l’environnement de développement d’Apple.

Ces démonstrations, accessibles au stand Apple numéro 204, reflètent la stratégie d’Apple : privilégier le traitement local des données pour renforcer la confidentialité et les performances. Une approche qui pourrait influencer l’avenir de l’IA sur ses appareils.

Il faudra voir que ce que nous réserve le futur Siri IA et Apple Intelligence qui arriveront avec iOS 27. Plusieurs nouveautés ont déjà fuité. De plus, Apple a signé un accord avec Google pour s’appuyer sur Gemini.