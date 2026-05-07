Apple envisagerait de proposer de nouveaux coloris au MacBook Neo pour préserver l’attrait de son Mac portable d’entrée de gamme si une hausse de prix devenait inévitable. L’idée ne viserait pas à transformer l’ordinateur, mais à offrir un renouvellement visible capable de compenser un tarif moins agressif, selon Tim Culpan, un ancien journaliste chez Bloomberg.

Le prix du MacBook Neo pourrait augmenter

Le MacBook Neo débute aujourd’hui à 699 euros et se décline en argent, rose poudré, jaune agrume et Indigo (bleu). Apple n’aurait toutefois encore arrêté aucun nouveau coloris précis.

Après un démarrage bien plus fort que prévu, Apple aurait demandé à ses fournisseurs de préparer une capacité de 10 millions d’exemplaires, contre 5 à 6 millions initialement. Cette montée en charge pèse directement sur les coûts, alors même que les délais de livraison chez Apple s’étendent sur plusieurs semaines sur l’ensemble de la gamme. Pour l’instant, les revendeurs ont encore du stock :

Pour suivre ce rythme, Apple doit sécuriser de nouvelles puces A18 Pro auprès de TSMC. Le MacBook Neo repose sur la même puce que l’iPhone 16 Pro et les premiers stocks ont déjà été écoulés par les commandes initiales. Or la situation se complique sur la gravure en 3 nm, une partie importante de la capacité disponible étant déjà captée par les besoins liés à l’intelligence artificielle.

Il se trouve que la pression ne vient pas seulement du volume. Le premier lot de MacBook Neo a profité de puces « binées », c’est-à-dire de versions légèrement imparfaites réutilisées avec un cœur GPU désactivé. Une nouvelle production ferait davantage appel à des puces pleinement fonctionnelles, donc plus chères à l’unité, avant même d’ajouter un éventuel supplément pour une fabrication accélérée.

À cela s’ajoute la hausse du prix de la RAM depuis le lancement du MacBook Neo, elle aussi en lien avec les investissements massifs dans les data centers d’intelligence artificielle. Dans ce contexte, Apple n’écarterait pas une hausse de prix.