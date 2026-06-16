Apple propose aujourd’hui une mise à jour du firmware des AirPods Pro AirPods Pro 3, avec la version 8B41. Elle succède à la version 8B40. Il y a également le firmware 1B211 pour les Beats Studio Buds, succédant à la version 1B204.

Mise à jour pour les AirPods Pro

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :