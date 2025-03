Les livraisons mondiales de dispositifs audio personnels intelligents (une catégorie d’appareils qui comprend les écouteurs true wireless stereo (TWS), les casques sans fil et les écouteurs sans fil), ont atteint 455 millions d’unités en 2024, soit une croissance de 11,2 % par rapport à l’année précédente. Si l’on en croit le dernier rapport de Canalys Research, les marques leaders comme Apple ont maintenu leur position sur le marché grâce à une intégration poussée entre le matériel et le logiciel. Apple dispose d’une part de marché de 18% sur l’ensemble de l’année 2024 (pour 82 millions d’appareils écoulés), loin devant les 8,3% de Pdmde son principal concurrent Samsung. Canalys prévoit que les livraisons dépasseront les 500 millions d’unités d’ici 2025, une croissance portée par l’innovation, les collaborations inter-marques et un recentrage sur l’amélioration de l’expérience utilisateur plutôt que sur l’ajout de fonctionnalités isolées.

L’intelligence artificielle (IA) joue aussi un rôle clé dans la transformation des fonctionnalités de ces dispositifs audio. Les innovations actuelles basées sur l’IA se concentrent sur trois domaines principaux : le suivi de la santé, avec l’intégration d’évaluations auditives et de la détection de posture basées sur l’IA ; la technologie audio adaptative, qui utilise des capteurs multimodaux pour une réduction intelligente du bruit et des ajustements dynamiques de l’audio spatial, et la traduction en temps réel, qui se démocratise progressivement, même sur les produits de milieu de gamme.