Sans surprise, Apple continue de surdominer le secteur des casques/intras/écouteurs audiogrâce à ses AirPods et aux casques/intras Beats. Canalys a fait ses comptes, et durant le troisième trimestre 2023, il s’avère que la firme de Cupertino détient toujours 21% de ce marché, loin devant Samsung (8%). Apple a pourtant vu ses ventes chuter de 7% sur la période et a perdu 1 point de PDM, mais ce n’est guère mieux du côté de son poursuivant direct, dont les ventes ont chuté de 14% sur le Q3. A la troisième place, le petit nouveau boAt, une firme indienne spécialisée dans les accessoires audio à très bas prix, avec 6% de parts de marché et des ventes quasi stables sur un an. Sony et Xiaomi ferment le top 5, et sont surtout les deux seuls fabricants à enregistrer une croissance de leurs ventes (+11% pour Sony, +22% pour Xiaomi). Au global, le marché mondial du Global Smart Personnel Audio a baissé de 3%.

Canalys s’est aussi penché aux ventes du secteur par gamme tarifaire de produits. Les appareils coûtant plus de 300 dollars ont vu leurs ventes progresser de 30% sur le Q3, mais restent à 2% de Pdm, les appareils entre 200 et 299 dollars ont gagné 21% (13% de Pdm), tandis que les produits entre 100 et 199 dollars ont chuté de 16% (19% de Pdm). Le segment des appareils entre 50 et 99 dollars reste stable (-1% et 16% de Pdm) et celui des appareils en deçà des 50 dollars baisse de 4%… tout en occupant 50% de parts de marché.