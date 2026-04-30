Apple met à jour le firmware des AirPods Pro 3
Apple vient de mettre à jour le firmware des AirPods Pro 3 qui passe à la version 8B40. La précédente mise à jour, remontant au mois dernier, était le firmware 8B39.
Une mise à jour pour les AirPods Pro 3
Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.
Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».
Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :
- Assurez-vous que vos AirPods sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.
- Placez vos AirPods dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.
- Branchez le câble de chargement sur votre boîtier de charge, puis branchez l’autre extrémité du câble sur un chargeur ou un port USB.
- Laissez le couvercle du boîtier de charge fermé et attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.
- Ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos AirPods à votre iPhone, iPad ou Mac.
- Vérifiez à nouveau la version du firmware.