Apple vient de mettre à jour le firmware des AirPods Pro 3 qui passe à la version 8B40. La précédente mise à jour, remontant au mois dernier, était le firmware 8B39.

Une mise à jour pour les AirPods Pro 3

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :