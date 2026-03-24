Apple propose au téléchargement un nouveau firmware pour les AirPods 4, AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3, avec comme build 8B39. En comparaison, la précédente version était 8B21 pour les AirPods 4, 8B28 pour les AirPods Pro 2 et 8B34 pour les AirPods Pro 3.

Nouvelle mise à jour pour les AirPods

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :

Assurez-vous que vos AirPods sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.

Placez vos AirPods dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.

Branchez le câble de chargement sur votre boîtier de charge, puis branchez l’autre extrémité du câble sur un chargeur ou un port USB.

Laissez le couvercle du boîtier de charge fermé et attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.

Ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos AirPods à votre iPhone, iPad ou Mac.

Vérifiez à nouveau la version du firmware.

Les Studio Display (XDR) ont aussi un nouveau firmware

Dans le même temps, Apple propose le firmware 26.4 pour les Studio Display et Studio Display XDR. Cela arrive le même jour où macOS 26.4 est disponible. Il n’y a pas d’informations sur les changements.