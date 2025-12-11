Apple propose aujourd’hui au téléchargement un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3. Les AirPods Pro 2 passent du firmware 8B21 à 8B28, là où les AirPods Pro 3 passent du firmware 8B25 à 8B30.

Nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :