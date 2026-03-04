Les Studio Display et le Studio Display XDR, à savoir les nouveaux écrans d’Apple, ont le droit à une mise « day one ». En réalité, elle est d’ores et déjà disponible.

Une mise à jour pour les nouveaux Studio Display

Apple a proposé aujourd’hui le Studio Display Firmware 26.3 qui se veut uniquement compatible avec les nouveaux Studio Display et le Studio Display XDR. Les moniteurs ne sont pas encore disponibles, leur commercialisation se fera le 11 mars. Ceux qui recevront un modèle pourront donc appliquer la mise à jour dès le premier jour. Il faudra aussi installer macOS 26.3.1, disponible maintenant sur Mac.

Cette semaine, Apple a renouvelé le Studio Display « classique » en conservant la dalle 27 pouces 5K mais en y ajoutant une nouvelle caméra de 12 mégapixels avec Cadre centré, un meilleur système audio à six haut‑parleurs avec audio spatial et une connectique modernisée autour du Thunderbolt 5, ce qui permet plus de débit et de chaîner facilement des accessoires ou un second écran.

Le tout nouveau Studio Display XDR, lui, est un écran de 27 pouces 5K avec un rétroéclairage Mini‑LED avec 2 304 zones de dimming, offre jusqu’à 1 000 nits en SDR, 2 000 nits en HDR, un contraste de 1 000 000:1, une couverture P3 + Adobe RGB, un rafraîchissement 120 Hz avec la fonction Synchronisation adaptative, et reprend la même caméra, le même système audio et la même connectique Thunderbolt 5.

Les précommandes ont ouvert aujourd’hui pour les deux modèles, avec un premier prix de 1 999 euros. Il est possible de précommander chez Apple bien sûr, ainsi qu’à la Fnac et chez Boulanger.