Apple rend disponible au téléchargement un nouveau firmware pour les AirPods Pro 3, avec comme build 8B34. En comparaison, la précédente version était 8B30 et a été proposée le mois dernier.

Nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :