AirPods Pro 3 : Apple propose un nouveau firmware
Apple rend disponible au téléchargement un nouveau firmware pour les AirPods Pro 3, avec comme build 8B34. En comparaison, la précédente version était 8B30 et a été proposée le mois dernier.
Nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro
Il n’y a pas encore d’informations sur les changements de la mise à jour d’aujourd’hui, mais il est fort probable que ce soit uniquement des correctifs. Apple n’a pas encore mis à jour la page dédiée sur son site.
Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».
Voici la procédure d’Apple pour mettre à jour les AirPods :
- Assurez-vous que vos AirPods sont à portée Bluetooth de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.
- Placez vos AirPods dans leur boîtier de charge et fermez le couvercle.
- Branchez le câble de chargement sur votre boîtier de charge, puis branchez l’autre extrémité du câble sur un chargeur ou un port USB.
- Laissez le couvercle du boîtier de charge fermé et attendez au moins 30 minutes pour que le firmware soit mis à jour.
- Ouvrez le couvercle du boîtier de charge pour reconnecter vos AirPods à votre iPhone, iPad ou Mac.
- Vérifiez à nouveau la version du firmware.