La controverse autour de l’usine Tata Electronics de Hosur, dans l’État indien du Tamil Nadu, connaît un nouveau rebondissement. Alors que le régulateur local de la pollution avait récemment abandonné ses poursuites contre ce site de composants pour iPhone, une autorité sanitaire du district examine désormais les plaintes de fermiers voisins évoquant une possible contamination de l’eau et des terres agricoles.

Une enquête sanitaire après des plaintes de riverains

Selon Reuters, des agriculteurs installés près du complexe industriel affirment avoir constaté des rejets nauséabonds, une eau devenue impropre à la consommation animale et des problèmes de peau potentiellement liés à la pollution. Un document transmis à Tata mentionnerait un liquide à « forte odeur nauséabonde » et une eau jugée « impropre à la consommation des animaux ».

Cette nouvelle procédure se distingue du dossier traité par le Tamil Nadu Pollution Control Board. L’agence avait menacé Tata d’une possible fermeture après plusieurs inspections menées entre décembre 2025 et mai 2026, avant de classer l’affaire après les réponses de l’entreprise et de nouvelles analyses.

Un site stratégique pour la production d’iPhone

L’usine de Hosur produit notamment des panneaux arrière et d’autres composants destinés aux iPhone. Le site occupe une place importante dans la stratégie d’Apple, qui accélère sa diversification industrielle hors de Chine avec l’aide de partenaires locaux comme Tata, Wistron et Pegatron.

Les tensions sur place se seraient aggravées le 15 juin, lorsqu’un groupe de fermiers serait entré sur un terrain de Tata pour photographier un bassin présenté comme contaminé. Un agent de sécurité aurait alors récupéré une arme à feu, avant de reculer face aux protestations du groupe.

Ni Tata, ni Apple n’ont commenté publiquement ce nouveau rebondissement. Même si la menace immédiate de fermeture semble écartée, l’affaire rappelle que l’expansion indienne de l’iPhone reste soumise aux aléas locaux.