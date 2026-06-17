Tata Electronics, fournisseur clé d’Apple en Inde, affirme avoir évité toute sanction réglementaire après une alerte environnementale visant son usine de composants pour iPhone à Hosur, dans l’État du Tamil Nadu. L »incident concernait une possible contamination d’eaux agricoles par des rejets issus du site industriel.

Une menace de fermeture désormais écartée

Fin mai, le Tamil Nadu Pollution Control Board avait adressé un avis d’avertissement à Tata après des plaintes de propriétaires agricoles voisins et suite à plusieurs inspections menées entre décembre 2025 et mai 2026. Le régulateur soupçonnait alors que des eaux usées aient été rejetées dans un bassin de récupération des eaux pluviales situé à l’intérieur de l’usine, avant un débordement vers des puits agricoles proches.

Tata a contesté cette lecture ds faits. L’entreprise indique avoir fourni des analyses indépendantes et répondu aux questions du régulateur. Selon la déclaration du fournisseur, le Tamil Nadu Pollution Control Board a confirmé que les points soulevés avaient été « traités de manière satisfaisante » et qu’aucune action supplémentaire ne serait engagée.

Un enjeu sensible pour la chaîne iPhone

Le site de Hosur fabrique notamment des composants destinés aux iPhone, et s’inscrit dans la montée en puissance de l’Inde dans la stratégie industrielle d’Apple, qui cherche à réduire sa dépendance à la Chine. D’après Counterpoint, l’Inde pourrait produire environ 26 % des iPhone mondiaux en 2026, contre 6 % seulement en 2022.

Reuters précise que les analyses récentes du régulateur n’auraient pas mis en évidence de contamination, tandis que les tests commandés par Tata auraient donné des résultats « dans les limites prescrites ». Apple et le régulateur n’ont pas commenté publiquement ces derniers développements.

L’affaire semble donc close à court terme, mais rappelle la fragilité de l’expansion industrielle d’Apple en Inde.